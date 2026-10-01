Κακοκαιρία στην Κρήτη: Νεκρός ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες στο Ρέθυμνο – Καταπλακώθηκε από φερτά υλικά

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ο 79χρονος κτηνοτρόφος που αναζητούνταν από χθες, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

O κτηνοτρόφος φέρεται να εντοπίστηκε νεκρός λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (1.10) κοντά σε ρυάκι από αστυνομικό μετά από έρευνες που γίνονταν στο Ρέθυμνο εν μέσω κακοκαιρίας.

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Ο άνδρας μετέβη το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν, με την οικογένειά του να δηλώνει την εξαφάνισή του με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, καθώς η περιοχή πλήττονταν από την σφοδρή κακοκαιρία.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν ο κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων Νομού Ρεθύμνου, Νικόλαος Τζανιδάκης είχε δηλώσει νωρίτερα πως το βράδυ που πέρασε ήταν αρκετά δύσκολο για τον Μυλοπόταμο καθώς φερτά υλικά μπλόκαραν τους δρόμους ενώ ο Ζωνιανός ποταμός βρέθηκε στα όριά του.

Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν επί ποδός με σκοπό να παρέχουν βοήθεια σε κάθε πολίτη που βρεθεί σε ανάγκη αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή αγνοούμενους.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

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ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ εντοπίστηκε ηλικιωμένος, στην θέση Καβαλάρης της Τοπικής Κοινότητας Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την αναζήτηση αγνοούμενου ηλικιωμένου στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ., σήμερα 01 Οκτωβρίου περίπου στις 11:15.

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Κινητοποιήθηκαν 10 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την 3η ΕΜΟΔΕ, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σπηλίου καθώς και ομάδα Ικαρος με drone.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από πυροσβέστες καταπλακωμένος από φερτά υλικά, στην θέση Καβαλάρης της Τοπικής Κοινότητας Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο Κρήτης.

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Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του.