Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι τη Κυριακής

Έως το μεσημέρι της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Καιρού από την ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα:

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Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) έως τις απογευματινές ώρες. Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση θα υπάρχει έως το μεσημέρι της Παρασκευής (02-10-2026) και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) και έως το απόγευμα του Σαββάτου.