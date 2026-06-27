Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Μετά τον θάνατο της οι μαχαιριές που εντοπίστηκαν στο σώμα της – Εξετάζουν αν υπήρχαν οικονομικά κίνητρα πίσω από το φονικό

Νέα στοιχεία ανατρέπουν τα δεδομένα στην υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη καθώς τα ευρήματα της ιατροδικαστικής φέρνουν στο φως κρίσιμες αντιφάσεις και νέα ερωτήματα.

Ο 43χρονος, στην απολογία του, «ξεδίπλωσε» το σχέδιο να «φορτώσει» τη δολοφονία της Σταυρούλας σε άλλο πρόσωπο, προκειμένου να αποφύγει τις κατηγορίες και τη σύλληψη. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αναδεικνύει ότι ο δράστης πρώτα τη χτύπησε με το κούτσουρο και τη σκότωσε και στη συνέχεια τής προκάλεσε δύο επιφανειακές μαχαιριές στο σώμα.

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Αυτό αλλάζει άρδην την εικόνα που είχε δώσει ο 43χρονος Σκοπιανός που δολοφόνησε και στη συνέχεια έκρυψε τη σορό της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο ενοικιαστής κατέθεσε ότι πήρε την κάρτα της γυναίκας και προχώρησε σε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, ώστε να δείξει ότι δήθεν έπεσε θύμα ληστείας. Ωστόσο, σκέφτηκε ότι θα μπορούσαν να τον εντοπίσουν από κάμερες, οπότε και έκανε βόλτες με το όχημά του, για να βρει εναλλακτική λύση.

Με βάση όσα ισχυρίστηκε, προσέγγισε έναν αλλοδαπό και του έδωσε την κάρτα της Σταυρούλας, αλλά και τον κωδικό πρόσβασης, προτρέποντάς τον να προχωρήσει σε ανάληψη μετρητών. Μέχρι στιγμής, φέρεται ο συγκεκριμένος αλλοδαπός να μην προχώρησε σε ανάληψη μετρητών, ακυρώνοντας το σχέδιο του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με την Αστυνομία να ετοιμάζεται για άρση τραπεζικού απορρήτου του θύματος.

Το οικονομικό κίνητρο στο «μικροσκόπιο» των αρχών

Η αγριότητα της δολοφονίας, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αντιφάσεις και τα ψεύδη του δράστη, στρέφουν τις έρευνες με μεγάλη βεβαιότητα προς το οικονομικό κίνητρο.

Το περιβάλλον της 45χρονης εκτιμά ότι ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος ενδέχεται να είχε καταχραστεί χρήματά της και αρνούνταν να τα επιστρέψει. Ο ίδιος, μάλιστα, γνωρίζοντας πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη δεν είχε στενές σχέσεις με τον αδελφό της, επιχείρησε αρχικά να στρέψει τις υποψίες των αρχών προς εκείνον.

Θολό το τοπίο με τα οικονομικά του θύματος

Οι αρχές προσπαθούν τώρα να χαρτογραφήσουν την οικονομική κατάσταση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Φιλικά της πρόσωπα αποκάλυψαν στην εκπομπή Live News ότι η 45χρονη είχε εισπράξει πρόσφατα περίπου 30.000 ευρώ από την πώληση ενός αγροτεμαχίου.

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Στο σπίτι της βρέθηκε η σχετική απόδειξη κατάθεσης, καθώς και το ποσό των 12.850 ευρώ κρυμμένο μέσα σε άπλυτα ρούχα. Την ίδια στιγμή, στο κοντέινερ ιδιοκτησίας του δράστη εντοπίστηκαν περισσότερα από 14.000 ευρώ, η προέλευση των οποίων ερευνάται εξονυχιστικά.

Μυστήριο καλύπτει και την εξαφάνιση ενός μπλοκ σημειώσεων που κρατούσε το θύμα, με τον αδελφό της να αρνείται κατηγορηματικά ότι το πήρε. Παράλληλα, η σπιτονοικοκυρά της 45χρονης έκανε λόγο για ένα επιπλέον ποσό 50.000 ευρώ που φέρεται να είχε λάβει η Σταυρούλα από τους γονείς της.

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Η ίδια είχε σταθερά έσοδα 950 ευρώ μηνιαίως από ενοίκια, πέρα από τον μισθό της από την εργασία της σε ταβέρνα. Από την πλευρά του, ο αδελφός του θύματος υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν οικονομικά προβλήματα ανάμεσά τους και ότι η ψυχρότητα στις σχέσεις τους οφειλόταν αποκλειστικά στη διαχείριση των εξόδων φροντίδας των γονιών τους.