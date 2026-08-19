Φωτιά τώρα στην Ευρυτανία: Συναγερμός στο Κερασοχώρι – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Ευρυτανία.

Η πυρκαγιά βρίσκεται στην περιοχή Κερασοχώρι, στη Δημοτική Ενότητα Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της.

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Για το έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα.

Τρία εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Στην επιχείρηση συνδράμουν και εναέρια μέσα, καθώς για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.