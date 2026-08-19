Τροχαίο στη Βούλα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος οδηγός της μηχανής – Οι γονείς του επιθυμούν να δωρίσουν τα όργανά του

Δραματική εξέλιξη στην κατάσταση της υγείας του 39χρονου οδηγού της μηχανής που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο τροχαίο στη Βούλα, όταν συγκρούστηκε με ταξί που επιχειρούσε αναστροφή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, ο 39χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός και έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ.

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Οι γονείς του έχουν ήδη ενημερωθεί για την κατάσταση του παιδιού τους και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εκφράσει την επιθυμία να προχωρήσουν σε δωρεά των οργάνων του.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεννόηση με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), προκειμένου να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία δωρεάς οργάνων.

Το τροχαίο στη Βούλα

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το ταξί ξεκινά από τη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη και επιχειρεί αναστροφή στην πλατεία Κρήτης, με αποτέλεσμα η μηχανή του 39χρονου να συγκρουστεί με το όχημα.

Ο οδηγός της μηχανής είχε αρχικά διακομιστεί στο Ασκληπιείο Βούλας σε σοβαρή κατάσταση, ενώ, σύμφωνα με τις νεότερες αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

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Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

Τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνούν οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.