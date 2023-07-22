Χανιά: Γυναίκα απειλούσε ότι θα πηδήξει από οικοδομή

Πανικός επικράτησε το πρωί του Σαββάτου στα Χανιά, καθώς γυναίκα απειλούσε να αυτοκτονήσει σε οικοδομή στη Χαλέπα.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, η γυναίκα φώναζε ότι θα πέσει στο «κενό», με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να ειδοποιήσουν αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως επίσης και διαπραγματευτές της ΕΛΑΣ, που προσπαθούσαν να της αλλάξουν γνώμη.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες είχαν τοποθετήσει τον απαραίτητο ώστε σε περίπτωση που η γυναίκα έπεφτε να μπορέσουν να την σώσουν.

Περίπου στις 2 το μεσημέρι οι διαπραγματευτές έπεισαν την γυναίκα να κατέβει από την οικοδομή, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ την μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα θα εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική.

