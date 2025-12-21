Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Χανιά: Φωταγωγήθηκε ένα από τα ψηλότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα (βίντεο)

Πάνω από 40 μέτρα το ύψος του

Φωταγωγήθηκε την Κυριακή στην περιοχή του Ομαλού Χανίων ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της χώρας.

Σύμφωνα με το zarpanews, πλήθος κόσμου βρέθηκε από το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο, την είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, για να παρακολουθήσει τόσο τη φωταγώγηση του δέντρου, το ύψος του οποίου ξεπερνά τα 40 μέτρα, ενώ παρακολούθησαν και τα υπόλοιπα δρώμενα.

Στην εκδήλωση έγινε και μουσικό σόου, ενώ προσφέρθηκε φαγητό και αλκοόλ. Μικροί και μεγάλοι που βρέθηκαν στον Ομαλό, θαύμασαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο που εντυπωσιάζει.

