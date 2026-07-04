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ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στα Χανιά από φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα (φωτογραφίες)

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες

Πανικός στα Χανιά από φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα (φωτογραφίες)
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Ιουλίου στο κέντρο των Χανίων, στην πλατεία 1866, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε τουριστικό κατάλυμα.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και την πρόκληση σοβαρότερων ζημιών.

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