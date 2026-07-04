Πανικός στα Χανιά από φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα (φωτογραφίες)
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Ιουλίου στο κέντρο των Χανίων, στην πλατεία 1866, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε τουριστικό κατάλυμα.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και την πρόκληση σοβαρότερων ζημιών.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις