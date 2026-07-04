Πανικός στα Χανιά από φωτιά σε τουριστικό κατάλυμα (φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Ιουλίου στο κέντρο των Χανίων, στην πλατεία 1866, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε τουριστικό κατάλυμα.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της και την πρόκληση σοβαρότερων ζημιών.