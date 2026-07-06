Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 33χρονο Ανθυποσμηναγό της Πολεμικής Αεροπορίας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 6 Ιουλίου στα Χανιά.

Σύμφωνα με το neakriti, το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή Πιθάρι, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 33χρονος να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια, καθώς ο άτυχος οδηγός είχε ήδη καταλήξει.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ:

«Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».