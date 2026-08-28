Νεπάλ: Στους 584 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – 2.482 αγνοούμενοι

Στους 584 ανέρχεται ο συνολικός προσωρινός απολογισμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες και τον χείμαρρο λάσπης που έπληξαν την περιοχή των Ιμαλαΐων, στα σύνορα του Νεπάλ με το κινεζικό Θιβέτ.

Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι έχουν εντοπιστεί 579 νεκροί, ενώ ακόμη 1.924 άνθρωποι αγνοούνται στη χώρα.

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Στην πλευρά του Θιβέτ, οι κινεζικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο πέντε ανθρώπων και την εξαφάνιση άλλων 558. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των αγνοουμένων στις δύο πλευρές των συνόρων ανέρχεται σε 2.482, σύμφωνα με τους νεότερους επίσημους απολογισμούς που μεταδίδουν Reuters και Associated Press.

Τουρίστες και προσκυνητές μεταξύ των αγνοουμένων

Μεταξύ των χιλιάδων αγνοουμένων βρίσκονται εκατοντάδες τουρίστες, ξένοι προσκυνητές και πεζοπόροι που επισκέπτονταν την ορεινή περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ.

Η καταστροφή σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης, βράχων και πάγου σάρωσαν οικισμούς και υποδομές κατά μήκος των ποταμών της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και την ανάλυση δορυφορικών εικόνων, η καταστροφή ενδέχεται να προκλήθηκε από κατάρρευση τμήματος παγετώνα, η οποία δημιούργησε έναν ορμητικό χείμαρρο φερτών υλικών.

Το κύμα λάσπης και βράχων, το οποίο περιγράφεται ως «τσουνάμι λάσπης», παρέσυρε σπίτια, γέφυρες, δρόμους και οχήματα στις δύο πλευρές των συνόρων.

Μάχη με τον χρόνο για τους διασώστες

Χιλιάδες διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης, δύο ημέρες μετά την καταστροφή, με την ελπίδα να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τις τεράστιες εκτάσεις λάσπης και συντριμμιών.

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Η πρόσβαση σε αρκετές πληγείσες περιοχές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί. Για την προσέγγιση απομονωμένων κοινοτήτων χρησιμοποιούνται ελικόπτερα και ειδικά σωστικά συνεργεία.

Οι αρχές εξακολουθούν να παρακολουθούν φυσικά φράγματα και λίμνες που σχηματίστηκαν από τα φερτά υλικά, καθώς παραμένει ο φόβος υπερχείλισης και πρόκλησης νέων πλημμυρικών επεισοδίων.

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Οι επιχειρήσεις είχαν διακοπεί προσωρινά σε ορισμένες περιοχές λόγω του κινδύνου νέας υπερχείλισης, αλλά επαναλήφθηκαν όταν η απειλή υποχώρησε.

Δύο εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τη χορήγηση έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας δύο εκατομμυρίων ευρώ προς το Νεπάλ.

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Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χρηματοδότηση θα καλύψει άμεσες ανάγκες των πληγέντων, όπως:

Τρόφιμα

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Καθαρό πόσιμο νερό

Εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι τα χρήματα θα προσφέρουν ζωτικής σημασίας βοήθεια στις οικογένειες και τις κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο.

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Η νέα χρηματοδότηση προστίθεται στα περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστικής βοήθειας που είχε ήδη διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Νεπάλ από τις αρχές του έτους.

Ο απολογισμός της καταστροφής παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και πολλές από τις περισσότερο πληγείσες περιοχές δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί πλήρως.