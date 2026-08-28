Πειραιάς: Εντόπισαν 19χρονο με 103,5 γραμμάρια κοκαΐνης μέσα σε πλοίο

Στον εντοπισμό ενός 19χρονου, ο οποίος είχε στην κατοχή του περισσότερα από 100 γραμμάρια κοκαΐνης, προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά μέσα σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την αποτροπή της διακίνησης ναρκωτικών μέσω της ακτοπλοΐας.

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Στην επιχείρηση συμμετείχε και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

Εντοπίστηκε κοκαΐνη σε μορφή «βράχου»

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στον 19χρονο, τα στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν μία νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη σε μορφή «βράχου», συνολικού μικτού βάρους 103,5 γραμμαρίων.

Στην κατοχή του βρέθηκε επίσης μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στο σπίτι του νεαρού, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία εντοπίστηκε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο. Πηγή φωτό: Λιμενικό Σώμα

Στο Γενικό Χημείο του Κράτους η κοκαΐνη

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο προχώρησε στην κατάσχεση της ναρκωτικής ουσίας και των δύο κινητών τηλεφώνων.

Η ποσότητα της κοκαΐνης πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να εξεταστεί.