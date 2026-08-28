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ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Οχιά δάγκωσε δύο αδέλφια 18 μηνών και 14,5 ετών – Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ

Τα δύο παιδιά νοσηλεύονται σε καλή κλινική κατάσταση και δεν είναι διασωληνωμένα. Άμεση χαρακτήρισε την ανταπόκριση του ΕΣΥ ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Μαραθώνας: Οχιά δάγκωσε δύο αδέλφια 18 μηνών και 14,5 ετών – Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ
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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης νοσηλεύονται δύο αδέλφια, ηλικίας 18 μηνών και 14,5 ετών, τα οποία δέχθηκαν δάγκωμα από οχιά σε σπίτι στον Μαραθώνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 της Πέμπτης, όταν η οχιά δάγκωσε στο χέρι το παιδί ηλικίας 18 μηνών.

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Δίπλα του έσπευσε ο 14,5 ετών αδελφός του, ο οποίος δέχθηκε επίσης δάγκωμα από το φίδι.

Τους χορηγήθηκε αντιοφικός ορός

Τα δύο παιδιά διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, όπου τους χορηγήθηκε αντιοφικός ορός.

Παραμένουν στη ΜΕΘ για στενή και συνεχή παρακολούθηση, ωστόσο η πορεία της υγείας τους χαρακτηρίζεται καλή. Σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν είναι διασωληνωμένα και βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση.

Θεμιστοκλέους: «Άμεση η ανταπόκριση του ΕΣΥ»

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, υπογραμμίζοντας την άμεση κινητοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Η ανταπόκριση του ΕΣΥ στο περιστατικό του δαγκώματος φιδιού στα δύο παιδιά στον Μαραθώνα ήταν άμεση. Αυτήν την ώρα, τόσο το βρέφος ηλικίας 18 μηνών όσο και το αγόρι 14,5 ετών βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση και παραμένουν υπό εντατική παρακολούθηση», ανέφερε.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους συνεχάρη, παράλληλα, όσους συμμετείχαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού:

«Συγχαρητήρια σε ιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες για την έγκαιρη αντιμετώπιση».

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