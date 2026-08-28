Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Στη μάχη 42 πυροσβέστες και ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα της Χαλκιδικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:45.

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Στη μάχη 42 πυροσβέστες και ελικόπτερο

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν:

42 πυροσβέστες

Δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ

10 πυροσβεστικά οχήματα

Ένα ελικόπτερο

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Αριστοτέλη, με την παροχή υδροφόρων.

Η Χαλκιδική βρίσκεται την Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.