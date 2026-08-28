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Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Στη μάχη 42 πυροσβέστες και ελικόπτερο

Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε δασική έκταση του Δήμου Αριστοτέλη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο ομάδες της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Στη μάχη 42 πυροσβέστες και ελικόπτερο
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα της Χαλκιδικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:45.

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Στη μάχη 42 πυροσβέστες και ελικόπτερο

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν:

  • 42 πυροσβέστες
  • Δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ
  • 10 πυροσβεστικά οχήματα
  • Ένα ελικόπτερο

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Αριστοτέλη, με την παροχή υδροφόρων.

Η Χαλκιδική βρίσκεται την Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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