Χανιά: «Δέχτηκα απειλές από το θύμα – Τον πυροβόλησα πρώτος γιατί αλλιώς θα το έκανε εκείνος», λέει ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του

Ανάστατη παραμένει ολόκληρη η Κρήτη υπό τον φόβο μήπως εξελιχθεί σε βεντέτα η δολοφονία του 52χρονου κτηνοτρόφου από τον 23χρονο ανιψιό του σε γλέντι στον Κίσσαμο Χανίων το απόγευμα της Κυριακής (26.10).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, ο δράστης του εγκλήματος ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει στην πράξη του και τίποτα δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Μάλιστα, είχε φροντίσει να προμηθευτεί ένα όπλο διαμετρήματος 22 χιλιοστών, το οποίο θεωρείται κατάλληλο για επιθέσεις κοντινών αποστάσεων.

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν περίπου στις 18.00 χθες, όταν ο 52χρονος κτηνοτρόφος γιόρταζε την ονομαστική του εορτή στο γλέντι. Τότε, ο 23χρονος πλησίασε το θύμα του και σε απόσταση ενός μέτρου τον πυροβόλησε τρεις φορές στην καρδιά.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα»

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News» ο 23χρονος δράστης αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα δεχόταν απειλές για τη ζωή του από τον 52χρονο κτηνοτρόφο.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», ανέφερε.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας.

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος απειλητικά, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 22χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλοθιές υπάρχει στην Κρήτη», σημείωσε.