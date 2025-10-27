Χανιά: “Του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα” – Μαρτυρίες για το άγριο φονικό, άφαντος ο δράστης

Άφαντος παραμένει ο 23χρονος, που το απόγευμα της Κυριακής 26/10 πυροβόλησε και σκότωσε τον 51χρονο συγγενή του στην παραδοσιακή γιορτή καστάνου, στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, μαρτυρίες κάνουν λόγο για ευρύτερες κακές σχέσεις μεταξύ μελών της οικογένειας, χωρίς να έχει γίνει σαφές αν το συγκεκριμένο περιστατικό έχει σχέση με προϋπάρχουσα διαφορά.

Πάντως, όσοι βρέθηκαν μπροστά στην εν ψυχρώ εκτέλεση του κτηνοτρόφου εκτιμούν πως δράστης και θύμα είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, αφού εξάλλου η γιορτή είχε ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι.

Όσο για το όπλο, με το οποίο ο 23χρονος πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής το θύμα τρεις φορές στην καρδιά, σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιήθηκε ένα 22αρι περίστροφο, συμπέρασμα στο οποίο έχουν οδηγηθεί από κάλυκα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το 52χρονο θύμα ήταν πατέρας δύο παιδιών και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές. Μάλιστα, το προσωνύμιό του ήταν “Πάσσαρης“.

Μιλώντας στο zarpanews.gr, κάτοικοι του χωριού που είδαν αιμόφυρτο στο έδαφος τον άτυχο πατέρα δύο παιδιών, σοκάρουν με τις περιγραφές τους.

“Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Η εξέδρα που καθόταν ο Ζωϊδάκης και έπαιζε, 7 – 8 άτομα που χόρευαν. Άφθονο γλέντι! Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωθιές, αλλά είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητο, από εκεί από το φαρμακείο να πάρει πράγματα να τον βοηθήσει. Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις αλλά καταλάβαμε πως ήταν τελειωμένα τα πράγματα” ανέφερε ο κ. Γρηγόρης Κοκολάκης.

Χανιά: Ο τσακωμός πριν τη ματωμένη γιορτή και οι φόβοι για βεντέτα

Νωρίτερα, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης τόνισε ότι ακόμη δεν υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων για την δολοφονία του 51χρονου.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν διαφορές στο παρελθόν που μπορεί να έπαιξαν ρόλο στο αιματηρό περιστατικό που οδήγησε στην αφαίρεση μία ζωής.

«Δεν είναι ακόμη βεντέτα και μακάρι να μην είναι. Υπήρχαν προσωπικές διαφορές, ενδοοικογενειακές. Το θέμα είναι να μην γίνει βεντέτα, αυτό προσπαθούν οι αστυνομικοί.

Έγινε στη γιορτή του κάστανου, εκεί ήταν ο 52χρονος. Χόρευε γιατί γιόρταζε κιόλας, ακούστηκαν κάποιοι πυροβολισμοί. Κάποιοι νόμιζαν ότι κάποιος έριξε μπαλωθιές, όμως όταν τον είδαν να πέφτει κάτω αντιλήφθηκαν αμέσως ότι δεν πρόκειται για μπαλωθιές αλλά για θανάσιμο τραυματισμό», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «είχε φάει τρεις σφαίρες στο στήθος, προφανώς μικρού διαμετρήματος το όπλο. Έφυγε ο 23χρονος που πυροβόλησε από το σημείο».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η αστυνομία βρίσκει εμπόδια στην έρευνα καθώς τα στόματα για την σχέση των δύο ανδρών παραμένουν κλειστά καθώς οι κάτοικοι του χωριού φοβούνται να μην εμπλακούν σε ενδεχόμενη βεντέτα.

«Μούγκα, δεν μιλάει κανείς», συνέχισε λέγοντας ότι «Εκεί υπάρχουν κάποιες βεντέτες ακόμη και ίσως φοβούνται να εμπλακούν οι κάτοικοι του χωριού. Γι’ αυτό δεν μιλάνε, πολλές φορές δεν μιλάνε».\

Εν τω μεταξύ, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη σύλληψη του 23χρονου που το απόγευμα της Κυριακής 26/10 πυροβόλησε και σκότωσε τον 51χρονο ξάδελφό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης μέσα στην ημέρα αναμένεται να παραδοθεί στις Αρχές, όπως ειδοποίησε σχετικά συγγενικά του πρόσωπα.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του επικεντρώνονται στα ορεινά χωριά της δυτικής Κρήτης, όπου εκτιμάται ότι έχει καταφύγει.