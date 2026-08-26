Τουλάχιστον 42 μετανάστες διασώθηκαν ανοιχτά της Κρήτης

Τουλάχιστον 42 μετανάστες εντοπίστηκαν σε βάρκα στα νότια της Κρήτης και διασώθηκαν από Λιμενικό, το μεσημέρι της Τετάρτης, 26 Αυγούστου.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εναέριο της Frontex εντόπισε τη βάρκα στα 30 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

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Πλωτό του Λιμενικού διέσωσε τους μετανάστες και θα τους μεταφέρει στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι δυτικοί εντάσεως 4 μποφόρ.