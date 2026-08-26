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Τουλάχιστον 42 μετανάστες διασώθηκαν ανοιχτά της Κρήτης

Θα μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Τουλάχιστον 42 μετανάστες διασώθηκαν ανοιχτά της Κρήτης
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τουλάχιστον 42 μετανάστες εντοπίστηκαν σε βάρκα στα νότια της Κρήτης και διασώθηκαν από Λιμενικό, το μεσημέρι της Τετάρτης, 26 Αυγούστου.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εναέριο της Frontex εντόπισε τη βάρκα στα 30 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

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Πλωτό του Λιμενικού διέσωσε τους μετανάστες και θα τους μεταφέρει στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι δυτικοί εντάσεως 4 μποφόρ.

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