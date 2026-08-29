Κρήτη: Χάκερ άρπαξαν 152.000 ευρώ από λογαριασμούς της Περιφέρειας με 55 συναλλαγές

Στο στόχαστρο ηλεκτρονικής απάτης βρέθηκε υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, με άγνωστους δράστες να αποκτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της και να μεταφέρουν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η παραβίαση σημειώθηκε αφού υπάλληλοι της υπηρεσίας καταχώρησαν τα στοιχεία πρόσβασης σε ιστοσελίδα η οποία προσομοίαζε με εκείνη του τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζονταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να υποκλέψουν τα τραπεζικά διαπιστευτήρια και να αποκτήσουν τον έλεγχο των λογαριασμών.

Οι 55 μεταμεσονύκτιες συναλλαγές

Η μεταφορά των χρημάτων πραγματοποιήθηκε μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Οι δράστες δεν μετέφεραν το συνολικό ποσό σε μία συναλλαγή, αλλά το κατακερμάτισαν σε 55 διαδοχικές μεταφορές, σχετικά μικρού ύψους η καθεμία.

Το συνολικό ποσό, ύψους περίπου 152.000 ευρώ, κατέληξε αρχικά σε λογαριασμούς αγνώστων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η μέθοδος του «smurfing»

Η πρακτική του διαχωρισμού ενός μεγάλου χρηματικού ποσού σε πολλές μικρότερες συναλλαγές είναι γνωστή ως κατακερματισμός, κατάτμηση ή «smurfing».

Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται προκειμένου να δυσχεραίνεται ο άμεσος εντοπισμός της συνολικής κίνησης των χρημάτων και η σύνδεση των επιμέρους συναλλαγών μεταξύ τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι μεταφορές έγιναν διαδοχικά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο, προτού τα χρήματα ακολουθήσουν νέα διαδρομή.

Τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ξεκίνησε άμεσα έρευνα και διαπίστωσε ότι τα ποσά δεν παρέμειναν στους αρχικούς λογαριασμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταφέρθηκαν εκ νέου σε λογαριασμούς άγνωστων δικαιούχων, οι οποίοι τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού.

Η ταχύτητα των μεταφορών και η διασπορά των χρημάτων σε λογαριασμούς εκτός Ελλάδας κατέστησαν αναγκαία τη συνεργασία με αλλοδαπές υπηρεσίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανακτήθηκε περισσότερο από το μισό ποσό

Έπειτα από επικοινωνία με συνεργαζόμενες Αρχές του εξωτερικού, κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των 152.000 ευρώ.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ανάκτηση ακόμη μεγαλύτερου μέρους του ποσού.

Τον εντοπισμό της πλήρους διαδρομής των χρημάτων.

Την ταυτοποίηση των δικαιούχων των εμπλεκόμενων λογαριασμών.

Την πλήρη εξακρίβωση της ταυτότητας των δραστών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην ηλεκτρονική απάτη.