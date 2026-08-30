Η ανακοίνωση της AEGEAN για την πτήση Ρόδος–Κάρπαθος: «Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά»

Διευκρινίσεις για την προληπτική επιστροφή της πτήσης OA94 στο αεροδρόμιο της Ρόδου έδωσε η AEGEAN, υπογραμμίζοντας ότι οι 33 επιβάτες και τα τρία μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Η πτήση εκτελούνταν από την Olympic Air με αεροσκάφος τύπου ATR 42 και είχε απογειωθεί από τη Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο.

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Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, το πλήρωμα αποφάσισε την προληπτική επιστροφή στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» έπειτα από ένδειξη πιθανού μηχανικού προβλήματος.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στην Κάρπαθο με άλλο αεροσκάφος της εταιρείας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της AEGEAN

«Η πτήση OA94, που εκτελείται από την Olympic Air με αεροσκάφος τύπου ATR 42, από τη Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο, με 33 επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος, επέστρεψε προληπτικά στο αεροδρόμιο της Ρόδου λόγω ένδειξης πιθανού μηχανικού προβλήματος.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με άλλο αεροσκάφος».