Πάρος: Ληγμένη και η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη της πισίνας όπου πνίγηκε ο 4χρονος

Οι τελευταίες στιγμές του 4χρονου που πνίγηκε στην πισίνα σε beach bar στην Πάρο βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου του και οι ευθύνες της επιχείρησης και των γονιών του.

Υπενθυμίζεται ότι η άδεια της πισίνας είχε λήξει από το 2023, ενώ, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ληγμένη ήταν και η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη.

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Το βιντεοληπτικό υλικό, που βρίσκεται στη διάθεση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, αναμένεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την ανασύνθεση των γεγονότων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, καταγράφεται η πτώση του παιδιού στην πισίνα, οι κινήσεις του μέσα στο νερό και όσα ακολούθησαν.

Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων και το πού βρίσκονταν οι γονείς του παιδιού τη στιγμή του περιστατικού, αλλά και πού βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να είχε καθήκοντα ναυαγοσώστη.

Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του παιδιού και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο πατέρας του 4χρονου φέρεται να προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αποδίδοντας την ευθύνη για την τραγωδία στον ιδιοκτήτη.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης στρέφεται κατά των γονέων, υποστηρίζοντας ότι το παιδί είχε μείνει χωρίς την επίβλεψή τους για περίπου 30 έως 40 λεπτά.

Η δικαστική έρευνα αναμένεται να εξετάσει όλα τα δεδομένα, με το βίντεο και τα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της πισίνας και την ιδιότητα του ναυαγοσώστη να θεωρούνται κρίσιμα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες χάθηκε τόσο άδικα η ζωή του μικρού παιδιού.