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ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 26/9 – Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Προσωρινές και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε Αθήνα, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μέγαρα – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί.

ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 26/9 – Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται
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Σε ισχύ θα τεθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2026».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., θα πραγματοποιείται προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδικούς άξονες που βρίσκονται στις περιοχές των Δήμων Αθηναίων, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγαρέων.

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Οι ρυθμίσεις θα αρχίσουν από τις 06:30 το πρωί, ενώ σε ορισμένα σημεία θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 13:30.

ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2026: Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

  • Ιερά Οδός: Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, από τη συμβολή με την οδό Πειραιώς έως τη διασταύρωση με τον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Αιγάλεω, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό, από 06:30 έως 07:30.
  • Ιερά Οδός: Στη δεξιά λωρίδα, από τη διασταύρωση με τον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού έως τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Χαϊδάρι, από 06:30 έως 11:00.
  • Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου: Στη Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στο έρεισμα, από τη συμβολή με την οδό Μυστρά έως τη διασταύρωση Διυλιστηρίων, στη χιλιομετρική θέση 15,600 και στο ρεύμα προς Κόρινθο, από 06:30 έως 11:00.
  • Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου: Σε τμήμα πλάτους 1,5 μέτρου στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, από τη διασταύρωση Διυλιστηρίων στη χιλιομετρική θέση 15,600 έως τη συμβολή με την Ιερά Οδό Ελευσίνας – Ηρώων Πολυτεχνείου στη χιλιομετρική θέση 20,000, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από 07:30 έως 10:00.
  • Ιερά Οδός Ελευσίνας – Ηρώων Πολυτεχνείου: Σε τμήμα πλάτους 1,5 μέτρου στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, από τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου έως την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στη θέση «ΜΠΛΟΚΟ», στο ρεύμα προς Κόρινθο, από 07:30 έως 12:00.
  • Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου: Σε τμήμα πλάτους 1,5 μέτρου στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος και στο ρεύμα προς Κόρινθο, από τη θέση «ΜΠΛΟΚΟ» έως τη χιλιομετρική θέση 27,000, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, από 07:30 έως 12:00.

Περιορισμοί για οχήματα άνω των 3,5 τόνων

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Η απαγόρευση θα ισχύει από τη χιλιομετρική θέση 27,000, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, έως τη χιλιομετρική θέση 40,000, στην είσοδο-έξοδο Μεγάρων της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 07:30 έως τις 13:30.

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

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Η σύσταση της ΕΛ.ΑΣ. στους οδηγούς

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους οδικούς άξονες κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται προσωρινά και σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2026.

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