Χαλκιδική: Από την Μολδαβία η οικογένεια που ξεκληρίστηκε στο τραγικό τροχαίο (φωτογραφίες+βίντεο)

Τρεις νεκροί και μια τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 15 Ιουλίου στο 28ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυγύρου – Αγ. Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο στη Χαλκιδική σημειώθηκε το απόγευμα, περίπου στις 18:20, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια τουριστών, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν αρχικά τη ζωή τους η 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος της οικογένειας, ενώ ο 35χρονος πατέρας είχε μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο όπου αργότερα κατέληξε και ο ίδιος.

Στο νοσοκομείο παραμένει το 7χρονο παιδί της οικογένειας, το οποίο τραυματίστηκε στο τροχαίο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δίνοντας μάχη για την ζωή του, καθώς φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβαινόντων από τα συντρίμμια του οχήματος χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες, με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού, ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη γυναίκα και το βρέφος, ενώ απεγκλώβισαν τους δύο τραυματίες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Λόγω του δυστυχήματος η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου είχε διακοπεί προσωρινά στο σημείο της σύγκρουσης και η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτηρίων.

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Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου.