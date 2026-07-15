Χαλκιδική: Νεκροί οι γονείς και το βρέφος μετά το τροχαίο με βυτιοφόρο – Πώς έγινε η οικογενειακή τραγωδία

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Χαλκιδική με δυο γονείς και ένα βρέφος να χάνουν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση με βυτιοφόρο.

Συγκεκριμένα, τόσο ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη σύζυγός του και το 6 μηνών βρέφος τους έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα, ενώ στο νοσοκομείο βρίσκεται και το ανήλικο παιδί τους που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

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Όλα συνέβησαν στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, στη Χαλκιδική την Τετάρτη 15/7 όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια από την Μολδαβία εξετράπη της πορείας του, μετά τη σφοδρότατη σύγκρουση με διερχόμενο βυτιοφόρο.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν, η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας να βρουν τραγικό θάνατο. Ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε και ο πατέρας. Το δεύτερο παιδί της οικογένειας έχει τραυματιστεί σοβαρά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Thesspost φέρεται ο οδηγός του ΙΧ, ο πατέρας της οικογένειας να έχασε τον έλεγχο και να εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας στο βυτιοφόρο.

Στο σημείο επιχείρησαν και πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν από το Ι.Χ. τη γυναίκα και το βρέφος.

Ενδεικτικό της κινητοποιήσεις αποτελεί το γεγονός ότι επιχείρησαν ακόμη και διασώστες εκτός υπηρεσίας που έχουν βάση στην περιοχή για τους θερινούς μήνες αλλά και ομάδα δασοπροστασίας ΟΔΑΜΕ.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.