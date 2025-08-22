Χαλκιδική: 2.000 λίτρα απορριμμάτων συλλέχθηκαν από τις παραλίες της Σιθωνίας

Σιωπηλά «σουβενίρ» της ανθρώπινης αμέλειας θαμμένα και ξεχασμένα στη φύση για 40 χρόνια συνέλεξε ο εμπνευστής της εθελοντικής ομάδας Cleaningans, Παναγιώτης Μοσχίδης, σε δύο στοχευμένες, μοναχικές πρωτοβουλίες καθαρισμού σε δυσπρόσιτες παραλίες της Αγίας Κυριακής, λίγο έξω από τον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους στο facebook, παρόλο που η πρόσβαση σε αυτές γίνεται αποκλειστικά δια θαλάσσης, τα σημάδια της ανθρώπινης αμέλειας βρίσκονταν εκεί ατόφια και σκληρά από δεκαετίες πριν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κουτάκια αναψυκτικών και μπίρας με χρονολογίες από το μακρινό 1986 έως και το 1991, δοχεία κονσέρβας, πλαστικά μπουκάλια, συσκευασίες τροφίμων, παντόφλες, σπασμένα είδη κάμπινγκ, μπιτόνια με λάδια σκαφών, μέχρι αναπτήρες και γυάλινα μπουκάλια. Πηγή: Facebook

Σε ένα σημείο μακριά από οικισμούς, εκεί που μόνο η θάλασσα αγγίζει την ακτή, η ρύπανση πρόδωσε μια αλήθεια. Αν δεν προστατεύσουμε εμείς οι ίδιοι αυτά τα μέρη, κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα.

Με ένα διθέσιο καγιάκ 6 μέτρων και ένα κουπί, ο εμπνευστής της οργάνωσης , συγκέντρωσε και μετέφερε τον όγκο των απορριμμάτων στους κοντινότερους κάδους, όγκος που αγγίζει τα 2.000 λίτρα. Σε παραλίες που καθημερινά φιλοξενούν επισκέπτες με ιδιωτικά και τουριστικά σκάφη, η εικόνα αυτή είναι, σύμφωνα με τους Cleaningans, μια επικίνδυνη υπενθύμιση. Μπιτόνια καυσίμων, φιαλίδια υγραερίου και γυαλί δίπλα σε παρθένα βλάστηση, την ίδια στιγμή που η χώρα μας φλέγεται με πύρινα μέτωπα σε κάθε γωνιά της.

Οι Cleaningans υπογραμμίζουν πως «η συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο και το ελεύθερο κάμπινγκ. Μια δραστηριότητα που για τους λάτρεις της φύσης αποτελεί εμπειρία ζωής, αλλά που δυστυχώς οι ίδιες αυτές εικόνες της ανευθυνότητας, που στέκουν ακόμη εδώ 40 χρόνια μετά, είναι και ο λόγος που πλέον δεν μπορεί να θεωρείται νόμιμη». Πηγή: Facebook

Ο αναλυτικός απολογισμός των 2 δράσεων αποτελείται από:

13 σακούλες των 45-150lt

1 ανώστρωμα

1 σπασμένη ξαπλώστρα

3 τηγάνια

1 ομπρέλα θαλάσσης

1 μπιτόνι με λάδια σκάφους

Εξάλλου, στις 30 Αυγούστου, οι Cleaningans, με την υποστήριξη του δημου Σιθωνίας, διοργανώνουν το το πρώτο CleanFest στην παραλία Τριστινίκα, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, μια δράση που συνδυάζει καθαρισμό, βουτιές και beach party. Υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης από και προς Θεσσαλονίκη.