Χαλκιδική: Ξήλωσαν ομπρέλες και εξοπλισμό από κάμπινγκ, ύστερα από καταγγελία τουρίστριας (Φωτογραφίες)

Επιχείρηση για την απομάκρυνση μόνιμων κατασκευών από παραλία στην περιοχή Καλαμίτσι της Χαλκιδικής πραγματοποίησαν σήμερα από το δήμο Σιθωνίας.

Όπως αναφέρει το typosthes.gr, η επιχείρηση έγινε σε γνωστό κάμπινγκ της περιοχής, όπου υπήρχαν μόνιμες κατασκευές και ομπρέλες στην παραλία.

Συνεργεία του δήμου απομάκρυναν ομπρέλες και άλλες κατασκευές, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία τουρίστριας που έμενε στο κάμπινγκ, με βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα μέσα Μαρτίου που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή MyCoast, έχουν γίνει περισσότερες από 11.500 καταγγελίες για παράνομη κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες, απουσία ναυαγοσώστη και άλλες παραβάσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις καταγγελίες οι περισσότερες έχουν γίνει στη Χαλκιδική.