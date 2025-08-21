Χαλκιδική: Ζωντανοί, πάνω σε βράχο, ο 12χρονος και ο 20χρονος που είχαν πάει για ψαροντούφεκο

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση ενός 12χρονου και ενός 20χρονου από τη Ρωσία, που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στο Παλιούρι Χαλκιδικής και δεν έδιναν σημεία ζωής.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, για τον εντοπισμό τους στήθηκε μεγάλη επιχείρηση στη Χαλκιδική από στεριά και θάλασσα και τελικά εντοπίστηκαν ζωντανοί πάνω σε ένα βράχο.

Τα κλιμάκια που ερευνούσαν την περιοχή, άκουσαν φωνές από τη θάλασσα κι έτσι εντόπισαν το σημείο που βρίσκονταν τα δύο άτομα.

Για τη διάσωσή τους κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο, που προσπαθεί να προσεγγίσει την περιοχή Μιράντιο.

Αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν στο ThessPost.gr την επιχείρηση ως εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι δυο ψαροντουφεκάδες βρέθηκαν πάνω σε βράχο και η ασφαλής απομάκρυνσή τους απαιτεί λεπτούς χειρισμούς.

Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από τη βάση Κασσάνδρας.