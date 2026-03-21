Χαλκίδα: Τροχαίο με ΙΧ και μηχανή – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες σημειώθηκε στην Χαλκίδα το απόγευμα του Σαββάτου (21/3) όταν ένα ΙΧ συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με μία μηχανή.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το τροχαίο συνέβη στην περιοχή της Έξω Παναγίτσας στη Χαλκίδα. Η σύγκρουση έγινε κάτω από άγνωστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες.

Τόσο η γυναίκα όσο και ο οδηγός της μηχανής παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε και δύναμη της αστυνομίας.