Χαλκίδα: Τροχαίο με ΙΧ και μηχανή – Δύο τραυματίες
Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες σημειώθηκε στην Χαλκίδα το απόγευμα του Σαββάτου (21/3) όταν ένα ΙΧ συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με μία μηχανή.
Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το τροχαίο συνέβη στην περιοχή της Έξω Παναγίτσας στη Χαλκίδα. Η σύγκρουση έγινε κάτω από άγνωστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες.
Τόσο η γυναίκα όσο και ο οδηγός της μηχανής παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε και δύναμη της αστυνομίας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις