Ρέθυμνο: Νεκρός σε τροχαίο 45χρονος πατέρας δύο παιδιών

Στην θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου μετά τον θάνατο ενός 45χρονου άνδρα σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί του Σαββάτου (21/3) στους Αρμενούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος άνδρας -με καταγωγή από την Αλβανία – ήταν πατέρας δύο παιδιών και ζούσε στο Ρέθυμνο τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ εργαζόταν στον οικοδομικό κλάδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Παρασκευή 20/3 είχε δει τον γιο του να ορκίζεται φαντάρος. Η είδηση θανάτου του «βύθισε» στη θλίψη το Ρέθυμνο.