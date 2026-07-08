Μάντζος: Η κυβέρνηση να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της στάσης των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση είναι απολύτως αναγκαίο να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της στάσης των ΗΠΑ, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου, υπογραμμίζει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, σε δήλωσή του για τη διαφαινόμενη προσέγγιση Τραμπ – Ερντογάν.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «η διαφαινόμενη προσέγγιση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο, Τ. Ερντογάν όσον αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα της γειτονικής χώρας, προκαλεί εύλογη και έντονη ανησυχία για τα εθνικά μας συμφέροντα». Επισημαίνει ότι «η υπόσχεση του Αμερικανού Προέδρου για την άρση των κυρώσεων και την αναβίωση του προγράμματος αγοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 – σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη συμφωνία για πώληση αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη KAAN – αποτελεί ανησυχητική εξέλιξη που απειλεί να μεταβάλει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή».

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Ο κ. Μάντζος τονίζει ότι «με την τοποθέτησή της, η Αμερικανική Διοίκηση εμφανίζεται να αδιαφορεί για τη συστηματική τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εις βάρος μίας σύμμαχης χώρας, όπως η Ελλάδα, σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, καθώς και για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή τμήματος της Κύπρου».

Κατόπιν αυτών σημειώνει ότι «είναι απολύτως αναγκαίο η Ελληνική Κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για ‘ευαισθησίες’ της χώρας μας, αλλά αντιθέτως να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της στάσης των ΗΠΑ, ιδίως δε στο επίπεδο του Κογκρέσου, όπου εξακολουθεί να ανήκει η σχετική αποφασιστική αρμοδιότητα».