Χαλκίδα: Συνελήφθη και 8ο άτομο για τη δολοφονία του 23χρονου σε συμπλοκή οπαδών

Σε μια ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές για την αιματηρή συμπλοκή οπαδών στη Χαλκίδα που είχε ως αποτέλεσμα να δολοφονηθεί ένας 23χρονος.

Συγκεκριμένα, το άτομο που συνελήφθη από τις Αρχές φαίνεται να είχε περιφερειακό ρόλο, καθώς εξαφάνισε ρούχα και άλλα αντικείμενα, πιθανόν μαχαίρια.

Αυτός ήταν παράλληλα, η 8η σύλληψη που έχει γίνει από τις Αρχές για το συμβάν που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 3/11 στη Χαλκίδα, με ένα από τα άτομα να είναι ένας 19χρονος οργανωμένος οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος μάλιστα εμπλέκεται και στη δικογραφία μαμούθ για τη δολοφονία του αστυνομικού των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη.

Χαλκίδα: Αυτός είναι ο 23χρονος που δολοφονήθηκε στη συμπλοκή

Ο νεαρός Κ.Γ., που ήταν οπαδός της ΑΕΚ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, ενώ παράλληλα εργάζονταν σε οικογενειακή επιχείρηση στην περιοχή Δροσιά της πόλης.

Επιπλέον, φρουρούμενοι στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, καθώς έχουν συλληφθεί, νοσηλεύονται δύο οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι μετά τη συμπλοκή.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι οπαδοί που προέρχονται από διαφορετικές ομάδες είχαν δώσει “ραντεβού” στο κέντρο της Χαλκίδας. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 23χρονος δέχθηκε μαχαιριά, η οποία -όπως αποδείχθηκε- υπήρξε μοιραία για τη ζωή του.

Τον 23χρονο μετέφεραν άγνωστοι με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και τον παράτησαν στην είσοδο. Παρά, ωστόσο, τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας ακόμα ένας νεαρός, ηλικίας 20 ετών, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, η κατάσταση του 20χρονου δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του καθώς φέρει κατάγματα και ένα χτύπημα από μαχαίρι κάτω από το μάτι.