Χαλκίδα: «Μου τον φάγανε, βρήκα στοιχεία στο τάμπλετ του, ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του 15χρονου

Συγκλονίζουν τα όσα ανέφερε η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε πηδώντας από την Υψηλή γέφυρα στη Χαλκίδα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε μιλώντας στο STAR το παιδί της «το έφαγαν, βρήκα στοιχεία στο τάμπλετ του, ήταν θύμα bullying».

«Το παιδί μου ήταν εθισμένο στα video games, τελευταία έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα γύρω από την σκοτεινή μαγεία. Το φάγανε. Δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», είπε για να προσθέσει:

«Την μέρα που εξαφανίστηκε είπε “μαμά πάω να πω κάλαντα και εξαφανίστηκε”».

«Όταν τον πλησίαζα, κρυβόταν. Τον είχα ρωτήσει και έλεγε ότι παίζει ένα παιχνίδια με ξένα παιδιά», είπε ο πατέρας του.