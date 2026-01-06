Θρήνος στη Χαλκίδα: Μαθητής γυμνασίου ο νεαρός που σκοτώθηκε στην Υψηλή Γέφυρα – Δεν τον αναζήτησε κανείς από τον οικογενειακό του κύκλο

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Χαλκίδας ο θάνατος ενός μαθητή μετά από πτώση από την Υψηλή Γέφυρα την Δευτέρα (5/1).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το eviaonline, πρόκειται για έναν 15χρονο μαθητή Γυμνασίου, ο οποίος κατοικούσε στη Χαλκίδα. Ο νεαρός έπεσε στο κενό από την Υψηλή Γέφυρα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Το γεγονός προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς μέχρι την ταυτοποίησή του από την αστυνομία δεν φαίνεται να τον είχε αναζητήσει κάποιος από την οικογένειά του.

Η αστυνομία κατάφερε να «ξεκλειδώσει» τον γρίφο μέσω του κινητού του, που είχε αφήσει πάνω στην Υψηλή Γέφυρα.

Ο ανήλικος που έδωσε τέλος στην ζωή του ήταν κλειστός ως χαρακτήρας, είχε έφεση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο όπου περνούσε αρκετές ώρες.