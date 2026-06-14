Ομπάμα: «Η συμφωνία με το Ιράν δεν θα είναι πολύ διαφορετική από εκείνη του 2015»

Ο Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε αμφιβολίες ότι θα μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα αποτελέσει mia «σημαντική βελτίωση» σε σχέση με τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμφωνία καρπός των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης του Δημοκρατικού πρώην προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξης που δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Είναι σχεδόν απίθανο οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει να είναι επί της ουσίας διαφορετική ή να συνιστά μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τη συμφωνία που είχαμε στην αρχή», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος σε συνέντευξή του στο ABC News.

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Η αρχική συμφωνία «λειτούργησε για μεγάλο χρονικό διάστημα» πριν «οι ΗΠΑ αποσυρθούν από αυτήν», τόνισε ο Ομπάμα, αναφερόμενος στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, για μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία του 2015, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA).

Στο απόσπασμα της συνέντευξης, ο Ομπάμα υποδήλωσε ότι είναι καλύτερο η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον παρά η διακινδύνευση ενός ανοιχτού πολέμου.

«Αυτό μας υπενθυμίζει ότι, αντιμέτωποι με πολλά σύνθετα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής, η ιδέα ότι μπορούμε απλώς να επιβάλουμε τη θέλησή μας με τη βία ή με βομβαρδισμούς για να βρούμε λύσεις μπορεί ορισμένες φορές να μοιάζει ελκυστική», αλλά ότι είναι καλύτερο «να αφιερώσουμε χρόνο για να διερευνήσουμε διπλωματικές οδούς και να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες επίτευξης συμφωνιών που δεν λύνουν το 100% του προβλήματος, αλλά λύνουν το 80%, 90%».

«Θα νόμιζε κανείς ότι θα είχαμε πάρει αυτό το μάθημα εδώ και πολύ καιρό», είπε.

«Ελπίζω οι βομβαρδισμοί να σταματήσουν και απλοί άνθρωποι να μην υποφέρουν πλέον από τις συνέπειες του πολέμου», δήλωσε επίσης ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα υπογράψουν μια συμφωνία με το Ιράν σήμερα για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την Τεχεράνη.