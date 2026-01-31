Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στις Σέρρες – Κρίσιμη η κατάστασή του
Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος
Το βράδυ του Σαββάτου (31/01) σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στον περιφερειακό δρόμο των Σερρών, στο ύψος της διασταύρωσης Νεοχωρίου.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ο πεζός κινούνταν στην Περιφερειακή οδό όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.
Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος, ενώ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε ο άνδρας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Στο σημείο έσπευσε και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών.
