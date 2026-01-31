Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στις Σέρρες – Κρίσιμη η κατάστασή του

Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος

Το βράδυ του Σαββάτου (31/01) σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στον περιφερειακό δρόμο των Σερρών, στο ύψος της διασταύρωσης Νεοχωρίου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ο πεζός κινούνταν στην Περιφερειακή οδό όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος, ενώ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε ο άνδρας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών.

