Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στις Σέρρες – Κρίσιμη η κατάστασή του

Το βράδυ του Σαββάτου (31/01) σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στον περιφερειακό δρόμο των Σερρών, στο ύψος της διασταύρωσης Νεοχωρίου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ο πεζός κινούνταν στην Περιφερειακή οδό όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος, ενώ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε ο άνδρας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών.