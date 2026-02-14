Αττική Οδός: Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών

Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην Αττική Οδό όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση το Σάββατο 14/2.

Συγκεκριμένα, ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας 16/2 κλειστοί θα παραμείνουν οι κλάδοι εισόδου από τους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Αναλυτικά:

Κλειστές θα παραμείνουν οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5) μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας (06.00).

Υπενθυμίζουμε στο κοινό ότι κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί μπορούν, εναλλακτικά, να κινηθούν ως εξής:

  • Οι οδηγοί με προορισμό την Αθήνα-Κέντρο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών.
  • Οι οδηγοί με προορισμό τη Λαμία μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.
  • Οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όλες οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρου Φυλής) και μετά θα είναι ανοιχτές.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες.

Στην εταιρική ιστοσελίδα (www.naodos.gr) και στο Twitter/X (@aodostraffic) υπάρχει συνεχής ενημέρωση, όλο το 24ωρο, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τμήματα στην Αττική Οδό. Μέσω του site παρέχεται, επίσης, live εικόνα από 6 κάμερες τοποθετημένες σε κομβικά σημεία του αυτοκινητόδρομου (www.naodos.gr/live-streaming/).Γραφείο Τύπου: 210 – 6682000, [email protected]
