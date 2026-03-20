Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μαρκόπουλο έως τέλη Μαΐου

Λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, κατά το χρονικό διάστημα από 23-3-2026 έως 30-5-2026, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, με εξαίρεση τις Αργίες, ως εξής:

A΄ Φάση

α) Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Μαρκόπουλου, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από την χ/θ 49,357 έως το Τέλος του Έργου.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

β) Αποκλεισμός του κλάδου εξόδου στη Λεωφ. Μαρκόπουλου από τον παράδρομο.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Αττική Οδός (βόρεια) έως τον Α/Κ Αεροδρομίου (20) – έξοδος προς Ελ. Βενιζέλος – Α/Κ Κ1 (Νότια Πύλη) – έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο και είσοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Ελευσίνα-Αττική Οδός (δυτικά) έως τον Ισόπεδο Κόμβο Μαρκόπουλου.

B΄ Φάση

α) Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Μαρκόπουλου, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από την χ/θ 49,357 έως την χ/θ 48,200.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

β) Αποκλεισμός του κλάδου εξόδου στη Λεωφ. Μαρκόπουλου από τον παράδρομο.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Αττική Οδός (βόρεια) έως τον Α/Κ Αεροδρομίου (20) – έξοδος προς Ελ. Βενιζέλος – Α/Κ Κ1 (Νότια Πύλη) – έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο και είσοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Ελευσίνα-Αττική Οδός (δυτικά) έως τον Ισόπεδο Κόμβο Μαρκόπουλου.

Γ΄Φάση

Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς Μαρκόπουλο (Λεωφ. Μαρκόπουλου) του Α/Κ Μαρκόπουλου, στην κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Αττική Οδός (βόρεια) έως Α/Κ Κ1 (Νότια Πύλη) – έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο και είσοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Ελευσίνα- Αττική Οδός (δυτικά) έως τον Α/Κ Αεροδρομίου (20) – έξοδος προς Μαρκόπουλο.

Δ΄ Φάση

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, από την χ/θ 48,100 έως την χ/θ 49,207 και του κλάδου εισόδου προς Μαρκόπουλο (Λεωφ. Μαρκόπουλου) του Α/Κ Μαρκόπουλου, στην κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Αττική Οδός (βόρεια) έως Α/Κ Κ1 (Νότια Πύλη) – έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο και είσοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Ελευσίνα- Αττική Οδός (δυτικά) έως τον Α/Κ Αεροδρομίου (20) – έξοδος προς Μαρκόπουλο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.