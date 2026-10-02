Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό από το Σάββατο λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην Αττική Οδό με τις εξόδους προς την Αθηνών–Λαμίας (Α.Θ.Ε.), στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης (Κόμβος 8) να παραμένουν κλειστές, μόνο για το ρεύμα προς Λαμία, λόγω των εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στην Αττική Οδό από το Σάββατο 03/10/2026 στις 20:00 το βράδυ έως τη Δευτέρα 05/10/2026 στις 05:00 το πρωί.

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Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, όσα οχήματα έρχονται είτε από Μαρκόπουλο είτε από Ελευσίνα και έχουν ως προορισμό την Αθηνών–Λαμίας (Α.Θ.Ε.), με κατεύθυνση προς Λαμία, θα εξέρχονται στην κατεύθυνση προς Πειραιά και θα πραγματοποιούν αναστροφή, ως εξής:

τα οχήματα έως 3,5t στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας (γέφυρα Βρυούλων) και

τα οχήματα άνω των 3,5t στο ύψος Περιστερίου (Δυρραχίου).

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.