Κορωπί: 46χρονος “ραλίστας” ταξιτζής έτρεχε με πάνω από 200 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό – Ανήρτησε βίντεο με την “κούρσα” του στα social media

Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός ταξί ο οποίος κινούμενος στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κορωπίου και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα, με ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

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Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω σημείο το όριο ταχύτητας ορίζεται αρχικά στα 100 χλμ/ώρα και στη συνέχεια στα 70 χλμ/ώρα.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τον 46χρονο ημεδαπό, ως τον οδηγό του οχήματος ταξί, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.