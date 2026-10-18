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ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Οδηγός φορτηγού εκσφενδονίστηκε στις γραμμές του Προαστιακού – Αποκλειστικές φωτογραφίες

Το τροχαίο σημειώθηκε στο 22,6ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία του Προαστιακού.

Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Οδηγός φορτηγού εκσφενδονίστηκε στις γραμμές του Προαστιακού – Αποκλειστικές φωτογραφίες
Στιγμιότυπο από την παροχή βοήθειας στον τραυματισμένο οδηγό του φορτηγού, δίπλα στις γραμμές του Προαστιακού. (DEBATER)
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν τράκτορας φορτηγού συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του βαρέος οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, από τη σύγκρουση ο οδηγός του φορτηγού εκσφενδονίστηκε από την καμπίνα και κατέληξε στις γραμμές του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, που βρίσκονται δίπλα στον αυτοκινητόδρομο.

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Το ατύχημα σημειώθηκε στο 22,6ο χιλιόμετρο της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο.

Εντοπίστηκε τραυματισμένος στις γραμμές του Προαστιακού

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Όπως αναφέρεται στην άτυπη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον οδηγό του φορτηγού τραυματισμένο στις γραμμές του Προαστιακού.

Ακολούθησε επιχείρηση για τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο, όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, ο τραυματίας διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

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Πληροφορίες ότι ο οδηγός δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να μη φορούσε ζώνη ασφαλείας τη στιγμή της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από την καμπίνα του οχήματος.

Η πληροφορία αυτή δεν περιλαμβάνεται στην ενημέρωση της Πυροσβεστικής και αναμένεται να αποσαφηνιστεί στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του ατυχήματος.

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Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης του τράκτορα με το ΙΧ παραμένουν υπό διερεύνηση.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του Προαστιακού

Εξαιτίας του περιστατικού, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας του Προαστιακού στο συγκεκριμένο σημείο.

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Η διακοπή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η επιχείρηση των πυροσβεστών και η παραλαβή του τραυματία από το ΕΚΑΒ.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των συρμών.

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Αποκλειστικές εικόνες του DEBATER από το σημείο

Οι φωτογραφίες που εξασφάλισε το DEBATER αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Στα αποκλειστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα διακρίνεται ο τράκτορας του φορτηγού με εκτεταμένες ζημιές στην καμπίνα, ενώ τμήματα των οχημάτων και συντρίμμια έχουν διασκορπιστεί στο οδόστρωμα.

Κατεστραμμένος τράκτορας φορτηγού στην Αττική Οδό μετά από σοβαρό τροχαίο στη Μεταμόρφωση.
Ο κατεστραμμένος τράκτορας στην Αττική Οδό, μετά τη σύγκρουση με ΙΧ στη Μεταμόρφωση. (DEBATER)

Σε δεύτερη φωτογραφία καταγράφονται οι προσπάθειες παροχής βοήθειας στον τραυματία, δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Παροχή βοήθειας σε τραυματία δίπλα στις γραμμές του Προαστιακού μετά από τροχαίο στην Αττική Οδό.
Στιγμιότυπο από την παροχή βοήθειας στον τραυματισμένο οδηγό του φορτηγού, δίπλα στις γραμμές του Προαστιακού. (DEBATER)

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ έχει σχηματιστεί ουρά αυτοκινήτων στην Αττική Οδό.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο.

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