Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών – Πώς θα κινηθούν οι οδηγοί
Κλειστός ο κόμβος Υ8
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ της Πέμπτης (26.03) στην Αττική Οδό λόγω προγραμματισμένων έργων.
Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστές η είσοδος και η έξοδος του κόμβου Υ8 προς Παλλήνη, στη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κατεχάκη – Αθήνα – Ελευσίνα. Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2026.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω εναλλακτικής διαδρομής με κατάλληλη σήμανση από και προς την Παλλήνη.
Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ακολουθώντας τη σήμανση και τις οδηγίες της Τροχαίας.
