Αττική Οδός: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων το πρωί της Παρασκευής 20/2

Η ΕΛΑΣ με ανακοίνωση της αναφέρθηκε στην άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων το πρωί της Παρασκευής 20/2 στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει αυτό γίνεται λόγω της πρόωρης ολοκλήρωσης των εργασιών στην Αττική Οδό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την Αττική Οδό:

Σε συνέχεια του από 15-2-2026 Δελτίου Τύπου Γ.Α.Δ.Α. αναφορικά με παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αττική Οδό, λόγω της πρόωρης ολοκλήρωσης των έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», αίρεται από την 06:00′ ώρα της Παρασκευής 20-2-2026 ο ολικός αποκλεισμός των κάτωθι κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, ως εξής:

Μάνδρας (κόμβος 1).

Μαγούλας (κόμβος 2).

Ασπρόπυργου (κόμβος 4).

Αιγάλεω (κόμβος 5).