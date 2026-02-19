Αττική Οδός: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων το πρωί της Παρασκευής 20/2
Λόγω της πρόωρης ολοκλήρωσης των εργασιών
Η ΕΛΑΣ με ανακοίνωση της αναφέρθηκε στην άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων το πρωί της Παρασκευής 20/2 στην Αττική Οδό.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει αυτό γίνεται λόγω της πρόωρης ολοκλήρωσης των εργασιών στην Αττική Οδό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση για την Αττική Οδό:
Σε συνέχεια του από 15-2-2026 Δελτίου Τύπου Γ.Α.Δ.Α. αναφορικά με παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αττική Οδό, λόγω της πρόωρης ολοκλήρωσης των έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», αίρεται από την 06:00′ ώρα της Παρασκευής 20-2-2026 ο ολικός αποκλεισμός των κάτωθι κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, ως εξής:
Μάνδρας (κόμβος 1).
Μαγούλας (κόμβος 2).
Ασπρόπυργου (κόμβος 4).
Αιγάλεω (κόμβος 5).
