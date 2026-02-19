Αττική Οδός: Δίνεται κανονικά στην κυκλοφορία την Παρασκευή 19/2

Λύση στην ταλαιπωρία πολλών οδηγών στην Αττική Οδό είναι διατεθειμένη να δώσει από το πρωί της Παρασκευής 20/2 η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένεται να δοθεί από τις 6 το πρωί της Παρασκευής 20/2 κανονικά η κυκλοφορία στην Αττική Οδό.

Μάλιστα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με ανακοίνωση του υποστήριξε ότι «αύριο Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. θα αποδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου είχε πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας προκειμένου να γίνουν αναγκαίες τεχνικές εργασίες.

Η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών βαριάς συντήρησης ολοκληρώθηκε δύο μέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου με τον παραχωρησιούχο, τα συνεργεία του οποίου εργάστηκαν εντατικά και αδιάκοπα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί τους οδηγούς για την υπομονή τους και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της Τροχαίας, κατά τη διάρκεια των αναγκαίων αυτών εργασιών».

Αττική Όδος: Τι είχε αναφέρει η ανακοίνωση για τα έργα

Να θυμίσουμε, ότι όπως είχε αναφέρει η ανακοίνωση της Αττική Οδού τα έργα είναι προγραμματισμένα να διαρκέσουν έως και τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να παραμένει:

Κλειστό το ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Ασπρόπυργο έως Άνω Λιόσια.

Κλειστοί οι κλάδοι εισόδου από τους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ως εξής:

Προς Αθήνα – Κέντρο: μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

Προς Λαμία: μέσω Λεωφόρου Αθηνών και Λεωφόρος Κηφισού (κατεύθυνση προς Λαμία).

Προς Αεροδρόμιο: μέσω Λεωφόρου Αθηνών, Λεωφόρου Κηφισού (προς Λαμία) και στη συνέχεια μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης προς Αεροδρόμιο.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, καθώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρυμένες.

Η Αττική Οδός στο σημείο που απαγορεύεται η διέλευση θυμίζει ερημικό σημείο με σημάνσεις απαγόρευσης παντού που δεν επιτρέπουν την διέλευση στη σήραγγα.