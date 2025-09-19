Αττική Οδός: Φωτιά σε όχημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (19.09) στην Αττική Οδό, όταν όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πυρκαγιά σε όχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Παιανίας. Δεξιά λωρίδα κλειστή.

September 19, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στον κόμβο της Παιανίας, ενώ, η κυκλοφορία διακόπηκε στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα καθυστερήσεις που ξεπερνούν τη μισή ώρα σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα.