Αττική Οδός: Φωτιά σε όχημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
Μετά τον κόμβο της Παιανίας
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (19.09) στην Αττική Οδό, όταν όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στον κόμβο της Παιανίας, ενώ, η κυκλοφορία διακόπηκε στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας.
Την ίδια ώρα καθυστερήσεις που ξεπερνούν τη μισή ώρα σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
