Αττική: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης και κατοχή όπλων

Δύο άτομα συνελήφθησαν την 24 και 25 Αυγούστου στην Αττική για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Οι συλλήψεις έγιναν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, εξακριβώσεων και διασταυρώσεων στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των ανωτέρω (42χρονος και 33χρονος αλλοδαπός), οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε πλησίον σταθμού υπεραστικών λεωφορείων ο 33χρονος και συνελήφθη, καθώς είχε στην κατοχή του με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 42χρονου, τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη βάρους 152 γραμμαρίων.

Ακολούθως, εντοπίστηκε σε οικία και συνελήφθη ο 42χρονος, ο οποίος κατείχε με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 33χρονου, τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίου.

Παράλληλα, στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα, καθώς και φυσίγγιο.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κοκαΐνη βάρους 153,1 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 245 ευρώ, πιστόλι με γεμιστήρα, φυσίγγιο πιστολιού,

ηλεκτρική συσκευή κένωσης, 7 επιτοίχιες κάμερες καταγραφής, 2 ηλιακά πάνελ φόρτισης, καταγραφικό σύστημα, πλήθος νάιλον συσκευασιών και 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.



Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.