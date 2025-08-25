Μύκονος: Έκλεβαν τουρίστες και έκρυβαν τα κλοπιμαία σε βράχια – Συνελήφθησαν 4 άτομα

Συνελήφθησαν τέσσερις διαρρήκτες αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι έκλεβαν τουρίστες σε δωμάτια ξενοδοχείων, τουριστικά καταλύματα και οικίες στην Μύκονο. Οι συλληφθέντες δρούσαν κυρίως στις περιοχές Ελιά, Χάλαρα, Αγράρι, Ληνώ, Παράγκα και Σκαλάδο.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά σε ρεπορτάζ του η ΕΡΤ, οι συλληφθέντες είχαν πραγματοποιήσει δέκα διαρρήξεις και τρείς απόπειρες στο χρονικό διάστημα από 6 έως 20 Αυγούστου, με την λεία τους να αγγίζει τις 138.000 ευρώ.

Δρούσαν τις βραδινές ώρες

Τις βραδινές ώρες χτυπούσαν πάντα οι διαρρήκτες, και η κύρια λεία τους ήταν χρήματα, κοσμήματα, ρούχα, υποδήματα και επώνυμα αξεσουάρ. Μετακινούνταν κυρίως με ενοικιαζόμενες γουρούνες και έφτασαν στους στόχους τους και μετά παραβίαζαν τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες ώστε να μπουν στο εσωτερικό και να αφαιρέσουν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν.

Ένα μέρος των κλοπιμαίων το έκρυβαν στις σχισμές βράχων, τις οποίες χρησιμοποιούσαν ως προσωρινές καβάτζες.

Έπειτα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο καταλύμα όπου διέμεναν προσωρινά βρέθηκαν ρολόγια, σκουλαρίκια, επώνυμα αξεσουάρ, ρούχα, υποδήματα, 3.395 ευρώ, δολάρια Αμερικής, Ελβετικά φράγκα, τα ρούχα και τα γάντια που φορούσαν όταν έκαναν τις κλοπές, και τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα από τα κλοπιμαία επέστρεψαν στους δικαιούχους τους.

Αύριο, Τρίτη (26/08) οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Ανακριτή ώστε να απολογηθούν.