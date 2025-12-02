“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Ασπρόπυργος: Σε κρίσιμη κατάσταση οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με φορτηγό

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί

Ασπρόπυργος: Σε κρίσιμη κατάσταση οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με φορτηγό
Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:42

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός ΙΧ που συγκρούστηκε με φορτηγό στον Ασπρόπυργο το πρωί της Τρίτης (2/12).

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην οδό Μεγαρίδος, στον Ασπρόπυργο, στο ύψος του αριθμού 113 και προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν για λίγη ώρα, μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Η κατάσταση του τραυματισμένου οδηγού παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών της σύγκρουσης.

