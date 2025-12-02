Ασπρόπυργος: Σε κρίσιμη κατάσταση οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με φορτηγό

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός ΙΧ που συγκρούστηκε με φορτηγό στον Ασπρόπυργο το πρωί της Τρίτης (2/12).

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην οδό Μεγαρίδος, στον Ασπρόπυργο, στο ύψος του αριθμού 113 και προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν για λίγη ώρα, μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Η κατάσταση του τραυματισμένου οδηγού παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών της σύγκρουσης.