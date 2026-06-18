19χρονος έπεσε από τα ενετικά τείχη στο Ηράκλειο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρά τραύματα
Ο νεαρός φέρει σοβαρές κακώσεις σε θώρακα, σπλήνα, ήπαρ και λεκάνη
Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 19χρονος στο Ηράκλειο που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη κάτω από άγνωστες συνθήκες.
Το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (18/6) στο Ηράκλειο με τον νεαρό να μεταφέρεται στην ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στην συνέχεια.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 19χρονος είναι πολυκαταγματίας, καθώς φέρει σοβαρές κακώσεις στον θώρακα, τη σπλήνα, το ήπαρ και τη λεκάνη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ και η γιατρός της κινητής μονάδας του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια έγινε η διακομιδή του στο νοσοκομείο.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση, αλλά και πόση ώρα παρέμεινε τραυματισμένος ο 19χρονος πριν γίνει αντιληπτός από περαστικούς.
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