Ανδρουλάκης σε βίντεο στο Tiktok: “Έχεις κόκκινο δάνειο; Έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις”
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια
Με την ατάκα “έχεις κόκκινο δάνειο; έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις” συνοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σημερινό (18/6) βίντεο στο Tiktok για τους δανειολήπτες.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρίχνει πυρά κατά της κυβέρνησης κατηγορώντας την για μπρος πίσω στο ζήτημα των κόκκινων δανείων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση – όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως αδικαιολόγητα γινόταν μέχρι τώρα αντιπαρατάσσει την πρόταση της αντιπολίτευσης στο ζήτημα
Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για:
-Πλήρη εφαρμογή της απόφασης. Τώρα.
-Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση.
-Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν.
-Επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις.
@nikos.androulakis
Το ερώτημα είναι απλό: Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
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