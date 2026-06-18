Ανδρουλάκης σε βίντεο στο Tiktok: “Έχεις κόκκινο δάνειο; Έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις”

Με την ατάκα “έχεις κόκκινο δάνειο; έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις” συνοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σημερινό (18/6) βίντεο στο Tiktok για τους δανειολήπτες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρίχνει πυρά κατά της κυβέρνησης κατηγορώντας την για μπρος πίσω στο ζήτημα των κόκκινων δανείων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση – όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως αδικαιολόγητα γινόταν μέχρι τώρα αντιπαρατάσσει την πρόταση της αντιπολίτευσης στο ζήτημα

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για:

-Πλήρη εφαρμογή της απόφασης. Τώρα.

-Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση.

-Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν.

-Επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις.