Καταγγελία στο DEBATER από κατοίκους: «Πίσω από τις φωτιές στον Ασπρόπυργο είναι συγκεκριμένα άτομα» (Βίντεο)

Ανησυχία επικρατεί στον Ασπρόπυργο μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή χθες με 108 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα, εθελοντές και 5 ελικόπτερα να επιχειρούν για την κατάσβεση της.

Ένα εκ των οποίων μάλιστα συντονιστικό με συνδρομή παράλληλα και υδροφόρων. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους για επαναλαμβανόμενα περιστατικά πυρκαγιών και ανεξήγητων εστιών φωτιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαγριωμένος πολίτης μιλώντας στο DEBATER υποστηρίζει ότι υπάρχει γενικότερη ανασφάλεια στην περιοχή και ζητά αυξημένα μέτρα από τις αρχές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Πίσω από τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο χθες υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά που μας ανησυχούν έντονα ως κατοίκους. Ζητάμε από τον δήμο και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα, γιατί η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Αν δεν υπάρξει παρέμβαση, η περιοχή μας θα συνεχίσει να κινδυνεύει».

Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση της επιτήρησης και καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να αποτραπούν νέα περιστατικά.