Άρτα: Από εντερική απόφραξη ο θάνατος της 35χρονης μητέρας που κατέρρευσε δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

Φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της 35χρονης γυναίκας στην Άρτα ρίχνει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγική κατάληξη αποδίδεται σε εντερική απόφραξη. Η άτυχη μητέρα έχασε τη ζωή της μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η είδηση του θανάτου της 35χρονης Ευανθίας Αγγελοπούλου-Μητσοκάλη έγινε γνωστή το Σάββατο (07.02), προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία της Άρτας αλλά και στο πανελλήνιο.

Η νεαρή μητέρα κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της την ώρα που θήλαζε το νεογέννητο παιδί της, αφού ένιωσε ξαφνική και έντονη αδιαθεσία. Παρά την άμεση κινητοποίηση του συζύγου της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά της και κατέληξε.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, Γιάννης Αϊβατίδης, ολοκλήρωσε τη νεκροτομή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της 35χρονης οφείλεται σε εντερική απόφραξη. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, πρόκειται για μια σοβαρή κατάσταση που θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί εγκαίρως, εφόσον είχαν αξιολογηθεί κατάλληλα τα συμπτώματα.

Κατά την ιατροδικαστική εκτίμηση, η γυναίκα το τελευταίο διάστημα φέρεται να εμφάνιζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, πρήξιμο και γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν ως ανησυχητικά. Η κατάσταση εξελίχθηκε ραγδαία, οδηγώντας σε μοιραία κατάληξη.

Η Αστυνομία Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η κηδεία της 35χρονης θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη (11.02.2025), στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρτα. Στο τελευταίο αντίο θα βρεθούν ο σύζυγός της Χρυσόστομος, τα παιδιά της, οι γονείς, τα αδέλφια της, καθώς και συγγενείς και φίλοι.