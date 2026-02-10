Άρτα: Αύριο 11/2 η κηδεία της 34χρονης που “έφυγε” ξαφνικά ενώ θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Άρτας η οποία αύριο Τετάρτη (11/2) θα πει το ύστατο αντίο στην 34χρονη που έφυγε ξαφνικά από την ζωή την ώρα που θήλαζε το νεογέννητο παιδί της.

Η 35χρονη ζούσε με τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά: το νεογέννητο βρέφος και τον τρίχρονο γιο τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία ενώ θήλαζε και, παρά την άμεση ειδοποίηση του συζύγου της, είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις της όταν εκείνος έφτασε κοντά της.

«Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, δεν ξέρω τι συνέβη», αναφέρει η μητέρα της 34χρονης στην Άρτα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη (11/2) στις 14:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρτα. Στο πλευρό της στο τελευταίο αντίο βρίσκονται ο σύζυγός της Χρυσόστομος, τα παιδιά της, οι γονείς, τα αδέλφια της, καθώς και άλλοι συγγενείς και φίλοι.

Όπως ανέφερε στενό συγγενικό της πρόσωπο μιλώντας στο Star, δεν φαινόταν να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. «Η γυναίκα ζούσε με την οικογένειά της στην Άρτα, ήταν 34 ετών και πλησίαζε τα 35. Δεν είχα ακούσει ποτέ στην οικογένεια να υπάρχει κάποιο ιατρικό ιστορικό ή ζήτημα υγείας. Έκανε καισαρική στο δεύτερο παιδί της και είχαν περάσει 15 ημέρες από τον τοκετό. Το προηγούμενο Σάββατο είχαμε μιλήσει και μου είπε ότι όλα πάνε καλά και ότι θήλαζε το μωρό της», δήλωσε η ξαδέλφη της.

Η οικογένειά της αναφέρει ότι δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ η ανάρρωση μετά την καισαρική, που έγινε σε ιδιωτική κλινική στα Ιωάννινα, έδειχνε να εξελίσσεται φυσιολογικά, όπως μεταδίδει το tempo24.news

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροτομή που θα γίνει τις επόμενες ώρες.